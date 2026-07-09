Volkswagen збирає Наглядову раду, щоб вирішити долю автогіганта на тлі кризи

Пропозиція Volkswagen, щодо скорочення ще десятків тисяч робочих місць та закриття заводів у четвер пройде серйозне випробування, оскільки групи, що контролюють найбільшого європейського автовиробника, збираються для обговорення цих планів, що викликає протести працівників на заводах по всій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Зіткнувшись із високими витратами та надлишковими виробничими потужностями на внутрішньому ринку, а також борючись із китайською конкуренцією та митами на імпорт автомобілів до США, Volkswagen перебуває під безпрецедентним тиском, що змушує компанію переглянути бізнес-модель.

На засіданні наглядової ради у четвер 9 липня у штаб-квартирі Volkswagen у німецькому місті Вольфсбург, генеральний директор Олівер Блюме повинен переконати впливову фракцію представників працівників у комітеті погодитися на скорочення в усій групі, до якої входять бренди Audi та Porsche.

За інформацією джерел Reuters, у межах найбільшої на сьогодні реструктуризації групи Блюме розглядає можливість закриття чотирьох німецьких заводів — у Ганновері, Емдені, Цвікау та на заводі Audi в Неккарзульмі — а також скорочення 100 000 робочих місць, що вдвічі перевищує нинішню цифру.

До складу наглядової ради Volkswagen входять представники сімей власників, профспілок та уряду землі Нижня Саксонія — непросте поєднання, яке ускладнює прийняття рішень.

Під час останньої реструктуризації, проведеної Блюме наприкінці 2024 року, профспілки домоглися від керівництва зобов'язання уникнути закриття німецьких заводів, що змусило Volkswagen шукати альтернативні варіанти використання недозавантажених потужностей.

Сюди входить тривалий пошук партнера в оборонній галузі для заводу Volkswagen в Оснабрюку та можливість виробництва в Німеччині моделей, призначених для китайського ринку.

За даними Mobility Global, з якими ознайомилося агентство Reuters, у 2026 році автомобільні заводи концерну в Німеччині працюватимуть на 81 % від своєї стандартної потужності. До кінця десятиліття цей показник знизиться до 73 %, навіть після очікуваного виключення заводу в Оснабрюку з мережі.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністра німецької землі Нижня Саксонія, який є одним із основних акціонерів компанії, заявив, що Volkswagen могла б зберегти робочі місця в Німеччині, якби виробляла там автомобільні моделі, які наразі розробляє в Китаї.