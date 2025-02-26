Власники Volkswagen і Porsche диверсифікують капітал через кризу в галузі

Сім'я мільярдерів, яка контролює Volkswagen і Porsche, планує розширити портфель інвестицій, щоб зменшити залежність від автомобільного бізнесу, що натрапляє на труднощі.

Про це повідомляє Financial Times.

"Наш портфель буде динамічно розширюватися коштом подальших інвестицій", – заявили в їх інвестиційній компанії Porsche SE. Основна мета – зменшити ризики, пов’язані з проблемами у VW та Porsche AG, які страждають від падіння продажів у Китаї, скорочення прибутків і суперечливих заходів економії в Німеччині, що включають скорочення працівників та заводів.

Раніше інвесткомпанія вже вклалася у Flix – власника Greyhound у США, виробника безпілотників Quantum Systems та стартап Waabi, який розробляє технології для автономних вантажівок. Перша інвестиція поза автоіндустрією відбулася ще у 2014 році – тоді компанія придбала частку в американському провайдері даних Inrix. За останній рік Porsche SE суттєво активізувала інвестування, уклавши 10 із 19 своїх поточних угод.

Раніше група вкладала у нові проєкти "невелику тризначну суму в мільйони", але тепер готова до більших угод.

Тим часом Porsche переглядає модельний ряд через падіння попиту на електромобілі. Продажі в Китаї обвалилися на 28%, що стало однією з причин звільнення керівника відділу продажів Детлефа фон Платена. Автовиробник уже оголосив, що вкладе 800 млн євро у розробку нових гібридних моделей та двигунів внутрішнього згоряння.

Нагадаємо:

Сім'я Порше-Пієх, яка контролює акціонерів Volkswagen, все більше стурбована відсутністю прогресу в реструктуризації німецького автовиробника і наполягає на закритті кількох німецьких заводів.