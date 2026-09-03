Попри втрату вагонів, Укрзалізниця влітку збільшила перевезення пасажирів

За літо 2026 року Укрзалізниця перевезла 8,14 мільйона пасажирів проти 8,07 мільйона торік – незважаючи на скорочення операційного парку вагонів.

Про це повідомили у АТ "Укрзалізниця".

За літо 2026 року Укрзалізниця перевезла 8,14 млн пасажирів — проти 8,07 млн торік та 7,94 млн роком раніше, говориться у повідомленні.

"Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу: "обігові" додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях", – зазначили у компанії.

В Укрзалізниці уточнили, що йдеться у тому числі про 628,4 тисячі дітей, які змогли поїхати на відпочинок, 90 тисяч військовослужбовців змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема наших ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки Укрзалізниця перевезла на сто тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року — 2,8 млн проти 2,7 млн.

Раніше повідомлялося, що до літнього сезону Укрзалізниця повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.