У Києві додатково курсуватиме автобус, який сполучатиме правий і лівий береги

Із 3 вересня у Києві курсуватиме додатковий автобус, який забезпечить сполучення між правим і лівим берегами столиці.

Про це повідомили у Київській міські державній адміністрації.

"Із 3 вересня у Києві курсуватиме тимчасовий автобус №1М за маршрутом "Палац Спорту – ст. м. "Лісова", – говориться у повідомленні.

Маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами.

У години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів, повідомили у КМДА.

Автобуси курсуватимуть через центр міста, міст Метро та Броварський проспект до станції метро "Лісова" і у зворотному напрямку.

"Маршрут № 1М є тимчасовим і додатковим автобусним сполученням. Він не є повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену", – наголосили у адміністрації.

Водночас між правим і лівим берегами вже курсуюють інші автобуси, а також тролейбуси, нагадали у КМДА.

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