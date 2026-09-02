Через обстріли десятки поїздів вибилися з графіку

Унаслідок російських обстрілів та через тривалі повітряні тривоги десятки пасажирських поїздів відхилилися від графіка.

Відповідна інформація міститься у розкладі на сайті Укрзалізниці.

Так, зокрема, поїзд сполученням Лозова — Львів він відстає від графіка майже на майже десять годин. Поїзд Харків — Рахів затримується на сім годин.

Також на сім годин пізніше прибудуть поїзди сполученням Запоріжжя-1 — Пшемисль Головний та Дніпро-Головний — Ужгород.

Поїзд з Дніпра до Одеси запізнюється на п'ять годин, а поїзд з Одеси до Дніпра – на три з половиною години.

У той же час частина поїздів скоротила відставання від графіку – поїзди мають дістатися кінцевих станцій у середньому на дві години швидше, ніж планувалося з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо:

В ніч на 2 вересня держава-агресор РФ вдарила по Україні балістикою, авіаційними ракетами, "Бандеролями" та дронами, половина з яких була реактивними.

Раніше у Одесі після нічної атаки на інфраструктуру через відсутність електроенергії призупинив роботу електротранспорт.