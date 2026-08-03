Попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки Укрзалізниця перевезла на сто тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року — 2,8 млн проти 2,7 млн.

Про це АТ "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграм.

"Цьогорічний літній сезон став одним із найскладніших за весь час повномасштабної війни. Регулярні російські атаки по інфраструктурі, евакуаційні зупинки поїздів, тимчасові обмеження маршрутів і втрата частини рухомого складу стали для залізничників майже щоденною реальністю", – говориться у повідомленні.

У компанії розповіли, що у липні практично щодня доводилося перебудовувати графіки руху через обстріли, команда організовувала евакуаційні зупинки, оперативно змінювала обіг вагонів та знаходила можливість призначати додаткові рейси саме тоді, коли попит був найбільшим.

"Водночас вагони проводили мінімум часу в депо — після технічного обслуговування вони майже безперервно працювали на маршрутах по всій країні. До перевезень також долучилися новозбудовані вагони, що дозволило збільшити кількість місць у найгарячіший період літніх відпусток", – зазначили в УЗ.

"Саме завдяки цьому 26 липня Укрзалізниця перевезла рекордні для цього літа 102 тисячі пасажирів за одну добу", – говориться у повідомленні.

Поїздом-рекордсменом липня став швидкісний Інтерсіті+ №705/706 Київ — Перемишль, який за місяць перевіз майже 60 тисяч пасажирів.

Загалом за два місяці літа поїздами Укрзалізниці вже скористалися 5,3 млн пасажирів.

Серед них — понад 7 тисяч дитячих груп, або 171 тисяча дітей, які вирушили на відпочинок, оздоровлення та спортивні змагання. Найчастіше вони подорожували до Татарова-Буковеля, Ворохти та Мукачева.

Для дорослих і родин найпопулярнішими традиційно залишаються маршрути Київ — Львів, Київ — Одеса та Київ — Харків. Саме на цих напрямках ми найчастіше призначали додаткові поїзди.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.