Укрзалізниця замовила 92 пасажирські вагони: хто їх будуватиме

Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.



Про це інформує АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу. Сьогодні компанія підписала договір з українським виробником на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів", – говориться у повідомленні.

Укрзалізниця наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим – через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень.

Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби.

"Середній вік вагонного парку Укрзалізниці — понад 35 років. Кожне нове замовлення — це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців", – говориться у повідомленні.

У межах нового контракту ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" виготовить для Укрзалізниці 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ.

Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль.

Поставки вагонів заплановані протягом 2027–2028 років.

Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а вагона з безбар'єрним купе — 72 млн грн. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті.

До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні.

У 2026 році Укрзалізниця вже отримала 21 новий пасажирський вагон українського виробництва. До їх виготовлення були залучені 166 українських підприємств, які постачали комплектуючі та технологічні рішення.

Загалом у межах державної програми фінансування Укрзалізниця вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.