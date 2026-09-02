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Після атаки РФ у Одесі не працює електротранспорт

Андрій Муравський — 2 вересня, 10:20
Після атаки РФ у Одесі не працює електротранспорт
odessa.online

У Одесі після нічної атаки на інфраструктуру призупинив роботу електротранспорт – наразі немає електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

У місті тимчасово припинив роботу весь електротранспорт. Трамваї та тролейбуси не курсують через брак електроенергії після нічної атаки на інфраструктуру.

Пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів та стежити за подальшими оновленнями щодо відновлення руху.

Нагадаємо:

Російські окупанти в ніч проти 2 вересня завдали ударів по Одесі, є поранені, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

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