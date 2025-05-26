Польща збільшує інвестиції у залізничний термінал щоб заробити на відбудові України

Збільшення інвестицій у залізничний термінал "Славкув" дозволять не лише побудувати найбільший в Європі логістичний хаб, але й відкриють для Польщі заробити великі гроші на відбудові України.

Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час рес-конференції, яка відбулася на євротерміналі "Славкув у Сілезькому воєводстві".

"Цей найбільший логістичний хаб у Європі буде прекрасним шансом для Польщі. У контексті відбудови України ми говоримо не лише про необхідність післявоєнної допомоги українцям, а й про інтереси Польщі. … Йдеться про десятки і сотні мільярдів євро, які світ, Європа та Україна виділятимуть на відбудову України. І саме тому ми розбудовуємо (термінал — ред.)", — цитує його агентство"Укрінформ".

За його словами, це буде "золота" угода для Польщі"

"Я скажу без жодного перебільшення, що тут ми матимемо найбільший логістичний хаб такого типу в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів, це також буде "золота" угода для Польщі", — сказав Туск.

Польський уряд інвестує значні кошти у подвоєння можливостей залізничного термінала "Славкув" у Сілезькому воєводстві. За словами Туска, уряд країни інвестуватиме в розвиток інфраструктури у Славкові, куди доходить широка колія зі сходу, що призведе до подвоєння перевантажувальних можливостей цього логістичного терміналу. Польський прем'єр підкреслив, що, таким чином, він стане найбільшим у Європі логістичним терміналом такого типу. Він додав, що після закінчення війни в Україні Євротермінал у Славкові стане перевалочним центром для товарів.

Чинний керівник Агентства розвитку промисловості Польщі, ексголова Укрзалізниці Войцєх Бальчун повідомив, що вартість розбудови терміналу в Славкові становитиме 1 мільярд злотих (приблизно $270 млн).

"Укрінформ" нагадує, що попередній уряд Польщі у травні 2022 року заявляв, що Польща готова розширити власну залізничну інфраструктуру для транспортування заблокованого Росією українського збіжжя на Близький Схід та в країни Африки і потребує для цього "кількох місяців".

Польське вилання "Банкір" пише, що термінал розташований на перетині найзахідніших залізничних ліній широкої (1520 мм) та звичайної (1435 мм) колії, що сприяє перевантаженню контейнерів, які перевозяться залізницею між Далеким Сходом та Азією і Західною Європою, зокрема, через Україну.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак назвав інвестиції в Славкув найефективнішими з погляду логістики. За його словами, вони добре інтегруються з іншими масштабними транспортними проєктами, які нині реалізує держава, — зокрема з 27 залізничними інвестиціями в Сілезькому воєводстві на суму понад 14 млрд злотих.

"Якщо додати інвестиції, пов'язані з дорогами, а також з'єднання з нашими морськими контейнерними портами, це створює інтегровану мережу, яка приносить певні прибутки до державного бюджету", — сказав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів – 1520 на 1435 мм (європейський).

У 2022 році повідомлялося, що Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.

Тоді обговорювалися можливості створення зернового терміналу складською площею близько 100 тис тон - це дало б змогу експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.

Згодом повідомлялося, що Польща працює над створенням на кордоні з Україною "сухого порту" з метою збільшення пропускної можливості для експорту української аграрної продукції, заявив міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

"Польща наразі працює над створенням "Сухого порту" на кордоні з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн", – зазначив Ковальчик.