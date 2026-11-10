Литва намагається посилити перевірки транзитного зерна з РФ і Білорусі – Reuters

Українська правда

Литва вимагатиме, щоб російське та білоруське зерно, що транспортується через порт Клайпеди, утримувалося до завершення перевірок, які підтвердять його походження, — цей процес може затримати експорт на кілька місяців.

Джерело: Reuters із посиланням на представника Міністерства сільського господарства Литви

Деталі: Балтійська країна розпочала перевірку партій зерна з Росії та Білорусі у вересні, заявивши, що має підозри, ніби частина цього зерна походить з українських територій, окупованих Москвою.

З наступного тижня пшениця, ячмінь, насіння соняшника та кукурудза, що відправляються на експорт через балтійський морський порт Клайпеди з Росії чи Білорусі, не проходитимуть митне оформлення доти, доки не будуть отримані результати аналізів, пише Reuters.

"Аналізи можуть тривати два місяці або й довше – зазначило джерело Reuters і додало: Якщо буде встановлено, що задеклароване походження є фальшивим, партію доведеться повернути або знищити".

Оскільки в Литві немає лабораторії, здатної провести необхідні аналізи, це доводиться робити за кордоном, що займає певний час.

Експортери покриватимуть усі витрати, пов'язані зі зберіганням, аналізом, поверненням або знищенням зерна, — додав литовський чиновник.

Хоча санкції Європейського Союзу забороняють імпорт російського зерна, транзит через територію блоку залишається дозволеним.

Москва не прокоментувала правовий статус зерна, зібраного в регіонах, які визнані міжнародною спільнотою як українські.

У публікації додають, що країни Балтії прагнуть зупинити транзит російського та білоруського зерна через свої порти після того, як Москва активізувала використання балтійських експортних маршрутів у відповідь на українські атаки на судна та інфраструктуру в чорноморських портах.

Експорт російської пшениці становить приблизно половину від звичайного обсягу, незважаючи на спроби знайти альтернативні експортні маршрути, зазначив Метт Аммерманн, менеджер з управління ризиками на сировинному ринку компанії StoneX.

Що передувало: Повідомлялося, що Латвія і Литва розглядають можливість припинити перевалку російського зерна через свої порти — транзит через ці країни зріс на тлі атак українських безпілотників на російські порти в Балтійському морі.

Нагадаємо: Російські експортери зерна почали перенаправляти поставки з Чорного та Азовського морів до Балтики після українських атак на портову інфраструктуру та судна.

Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України. Служба безпеки викрила схему легалізації українського зерна понад 60 млн грн, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя: затримали керівників одеської компанії, які допомогли продати викрадене.

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