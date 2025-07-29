Польские логистические компании жалуются на отсутствие украинского зерна

Транспортные компании, порты и перегрузочные терминалы Польши несут убытки из-за отсутствия зерна из Украины.

Об этом со ссылкой на польское издание Rynek infrastruktury пишет "Укринформ".

Так, в компании CSL отметили, что на протяжении многих месяцев на польских границах ощутима нехватка импортных товаров, в частности, перевалки зерна из Украины. Это привело к огромным затратам и угрозе увольнений.

"Мы понимаем, что поступление украинского сырья, сельскохозяйственной продукции и зерна на польский рынок является плохим и никогда не должно случаться. Однако мы должны различать две вещи: разрешение на транзит, а следовательно, прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на введение товаров в оборот", - отметила генеральный директор группы CSL Лаура Головач.

"Мы считаем, что блокирование перевалки продукции из Украины в Польше является болезненным для нашей экономики", - заявила она.

"Импорт, особенно зерна из Украины, был приостановлен более года. Польские терминалы вероятно все пустые и несут очень высокие эксплуатационные расходы", - сказала Головач.

"Некоторые страны, такие как Румыния, Германия и Турция, имеют в своих портах большое количество зерна из Украины. Эти страны способны обрабатывать перевозки сырья, одновременно предотвращая его распределения на своих внутренних рынках. К сожалению, в Польше этой ситуацией пренебрегают. В результате транспортные компании, порты и перегрузочные терминалы несут убытки", - цитирует ее информагентство.

Напомним:

В 2024 году польская сторона ограничивала въезд и выезд украинских грузовиков.

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не исключает возобновления национального запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что Польша выступила против продления соглашения о перевозке грузов автомобильным транспортом между Украиной и ЕС.

Европейский парламент проголосовал за продление соглашения о перевозке грузов автомобильным транспортом между Европейским Союзом и Украиной до конца 2025 года. Однако польские депутаты Европарламент голосовали против.

Ранее сообщалось, что польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что увеличение инвестиций в железнодорожный терминал "Славкув" позволят не только построить крупнейший в Европе логистический хаб, но и откроют для Польши заработать большие деньги на восстановлении Украины.

В 2022 году сообщалось, что Польша пытается решить логистические проблемы, что даст возможность быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии.

Тогда обсуждались возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тыс тонн - это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.

Впоследствии сообщалось, что Польша работает над созданием на границе с Украиной "сухого порта" с целью увеличения пропускной возможности для экспорта украинской аграрной продукции, заявил министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик во время онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.