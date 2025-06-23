Польща хоче оскаржити угоду про перевезення вантажів автотранспортом між ЄС та Україною

Польща виступила проти продовження угоди про перевезення вантажів автомобільним транспортом між Україною та ЄС.

Про це пише Warsaw Business Journal.

Польська делегація планує представити свою позицію Єврокомісару з питань транспорту і туризму, говориться у публікації.

"Європейський парламент проголосував за продовження угоди про перевезення вантажів автомобільним транспортом між Європейським Союзом та Україною до кінця 2025 року. Однак польські депутати Європарламенту, які проголосували проти, стверджують, що збереження лібералізованих транспортних правил ще більше підірве конкурентоспроможність польських транспортних компаній", – повідомляє видання.

Польські депутати стверджують, що на відміну від українських перевізників, польські фірми зобов'язані дотримуватися більш широкого спектру правил ЄС.

"Продовження цієї угоди обмежує конкурентоспроможність польських транспортних фірм. Компанії з ЄС повинні відповідати суворим вимогам, включаючи стандарти викидів, оплату праці водіїв, страхування, модернізацію тахографів та обмеження робочого часу, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. Тим часом ці правила не поширюються на перевізників з третіх країн. Це дисбаланс, який ми не можемо ігнорувати", – заявила депутат Європарламенту Ельжбета Лукацієвська.

Спочатку підписана в червні 2022 року, угода мала на меті полегшити транспортування критично важливих товарів, таких як паливо та гуманітарна допомога, в Україну, а також дозволила експорт українських товарів, включаючи зерно, залізну руду та сталь, до ЄС та за його межі. Угода мала закінчитися в червні 2024 року, але її дію було тимчасово продовжено.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 17 червня Європарламент підтримав подовження до кінця цього року дії угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка була ухвалена у червні 2022 року.

На попередньому розгляді у профільному комітеті євродепутати додали до тексту угоди низку нових пунктів. Так, згідно зі змінами, водії повинні мати підтверджувальні документи, що порожні поїздки без вантажу безпосередньо пов'язані з транзитним або двостороннім маршрутом. Водії також зобов’язані наклеювати на лобове скло спеціальну наклейку.

Раніше польські транспортники неодноразово вказували на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.