Pepco офіційно зайшла в Україну: поляки відкрили перший магазин у Києві

Pepco відкрила перший магазин в Україні

У середу в київському ТРЦ Respublika Park відкрився перший в Україні магазин польської мережі Pepco.

Про це повідомила HR-директорка українського підрозділу Pepco Марина Попова.

"Впродовж останніх місяців колеги з усієї міжнародної мережі Pepco та наша нова українська команда доклали величезних зусиль, вклали багато любові й турботи, щоб цей момент став реальністю", – написала вона в LinkedIn.

Мережа планує відкрити ще дві точки в Києві у п'ятницю, 30 жовтня – у ТРЦ Retroville та DREAM Yellow.

Попова також повідомила, що магазини зачинятимуться на час тривоги та відновлюватимуть роботу після її завершення, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

Pepco продає одяг для дорослих і дітей, іграшки, товари для дому та сезонні колекції. Мережа вже запустила українськомовний сайт з каталогом товарів.

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Нагадаємо:

Наприкінці липня стало відомо, що Pepco підписала договори оренди з київськими торгівельно-розважальними центрами Respublika Park та Retroville.