Україна не зможе переробити весь урожай олійних – ЗМІ

Твердження, що Україна може переробити весь урожай олійних, уже не відповідає дійсності: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.

Про це пише фахове видання Latifundist.

Цього сезону врожай олійних в Україні очікується на рівні близько 21 млн т, у той час загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 млн т.

Проте, близько 3 млн т річних потужностей з переробки соняшнику перебувають під безпековим тиском, зазначила старша аналітикиня Barva Invest Вікторія Блажко. Частина підприємств не працює з початку повномасштабного вторгнення, а частина — працює з перебоями.

Читайте також Держава змастила експорт. Олія отримала пріоритет над зерном

Водночас можливості глибоководного експорту суттєво скоротилися. Якщо в липні з олією з глибоководних портів вийшли 22 танкери, то в серпні — 8, у вересні — 7, а в жовтні — лише 4.

За словами Блажко, експорт з глибоководних портів наразі забезпечують шість танкерів, які попри ризики регулярно заходять у глибоководні порти. Вони потенційно можуть забезпечити експорт близько 60 тис. т олії на місяць, що, за оцінкою аналітикині, наразі є максимальним можливим обсягом.

Базовий сценарій Barva Invest передбачає експорт 2,9 млн т олій, якщо порти не відновлять нормальну роботу до кінця сезону. Сценарій не враховує ефекту від нещодавнього рішення про пріоритизацію перевезення рослинних олій на експорт.

За оцінкою Блажко, найбільші ризики залишаються саме для переробки соняшнику, тоді як ситуація із соєю та ріпаком є менш ризикованою через менші обсяги врожаю та близькість великого ринку збуту — Європейського Союзу.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів однак наявні потужності підприємств завантажені не повністю.

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.