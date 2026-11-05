Ахметов продає частку в агрохолдингу: хто покупець

Група SCM Ріната Ахметова продає свою частку в агрохолдингу HarvEast власнику мережі АЗС Parallel Олександру Дубініну.

Про це стало відомо з повідомлення SCM.

"Міжнародна інвестиційна компанія SCM досягла згоди щодо продажу своєї частки в аграрній групі HarvEast на користь компанії "PARALLEL NAFTA LIMITED", — говориться у повідомленні.

"Цю угоду готували вже певний час, тому для мене й команди це не сюрприз", — розповів виданню Latifundist.com генеральний директор HarvEast Дмитро Скорняков.

Кіпрська компанія Parallel Nafta Limited подала до Антимонопольного комітету України дві заявки на отримання контролю над UA Agrocom Limited та UAC Finance Limited, зареєстрованими на Британських Віргінських островах. Ці компанії пов'язані з HarvEast через структуру власності агрохолдингу, зазначає видання.

Антимонопольний комітет України надав дозвіл "Parallel nafta limited" Олександра Дубініна набути контролю над компаніями "UAC Finance Limited" та "UA Agrocom limited" (ТОВ "Агроком ЮА"), які володіють 75,1% акцій агрохолдингу HarvEast ("Харвіст Холдинг"), кінцевим бенефіціаром якого є власник інвестгрупи SCM Рінат Ахметов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Скорняков також підтвердив Latifundist.com, що після завершення угоди покупець матиме контрольний пакет акцій HarvEast. Водночас точного розміру частки він не назвав. За словами гендиректора, Дубінін не планує змінювати нинішню команду агрохолдингу, зокрема його керівництво.

"У нас із ним нормальний людський контакт. Наскільки я розумію, його влаштовує команда, яка сьогодні працює, включно з генеральним директором. І він не має наміру робити якихось різких рухів", — розповів він.

СЕО та власник Parallel Олександр Дубінін зазначив, першочергове завдання після завершення угоди – зберегти сильні сторони HarvEast і разом із командою створити умови для наступного етапу його розвитку, пише "Інтерфакс-Україна".

Зміна інвестора не вплине на поточну діяльність аграрної групи HarvEast та її зобов'язання, зазначили у SCM.

Усі операційні процеси тривають у штатному режимі, а домовленості з партнерами, пайовиками, орендодавцями та місцевими громадами зберігаються в повному обсязі як на період укладення угоди, так і після її закриття протягом 2027 року.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет дозволив кіпрській Kapenata Limited, яка пов'язана з агрохолдингом "Енселко Агро" Андрія Веревського, придбати 9 компаній агрохолдингу "Агро-Регіон" ексміністра економіки України Айвараса Абромавічуса та шведа Ларса Пітера Хоканссона.