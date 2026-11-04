Україна експортувала менше зернових, але компенсувала це олійними

У жовтні Україна експортувала 3,05 млн тонн агропродукції, що на 0,6% більше, ніж у вересні, при чому скорочення експорту зернових культур було компенсоване збільшенням відвантажень олійних і продуктів їх переробки.

Про це пише "АПК-Інформ".

"Загальні обсяги експорту залишилися майже на рівні попереднього місяця, однак відбулися зміни у структурі постачань", – зазначили у асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Основні групи аграрної продукції — зернові, олійні культури, олія та макуха — забезпечили в жовтні близько 87,3% загального обсягу.

Найбільшу частку традиційно сформували зернові культури — 1,32 млн тонн, що на 10,9% менше, ніж місяцем раніше.

Основний обсяг припав на пшеницю (990,4 тис. тонн), експорт якої скоротився на 9,5%. Поставки кукурудзи зменшилися на 8% — до 282,4 тис. тонн, тоді як експорт ячменю скоротився на 45,3% — до 43,9 тис. тонн.

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Експорт олійних культур збільшився на 16,3% — до 574,9 тис. тонн. Основний обсяг припав на ріпак — 378,4 тис. тонн, що на 11,7% менше, ніж у вересні.

Водночас суттєво збільшився експорт сої — у 3,4 раза (123,8 тис. тонн). Поставки соняшнику також збільшилися в 3,7 раза — до 61,7 тис. тонн.

Обсяги експорту олії в жовтні становили 358 тис. тонн, що на 10,7% більше за вересневий показник.

Експорт соняшникової олії збільшився на 76,4% — до 258,7 тис. тонн, водночас поставки ріпакової олії скоротилися на 53,2% — до 72,3 тис. тонн. Експорт соєвої олії збільшився на 21% — до 26,9 тис. тонн.

Збільшення зафіксовано й у сегменті макухи олійних культур — на 19,4%, до 409,9 тис. тонн. Зокрема, експорт соняшникової макухи збільшився на 15% — до 328,1 тис. тонн, а поставки соєвої макухи збільшилися на 41% — до 81,8 тис. тонн.

Нагадаємо:

Станом на 4 листопада в Україні озимими сільськогосподарськими культурами вже засіяли майже 6 мільйонів гектарів. Озимий ріпак вже засіяли понад план.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.