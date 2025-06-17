Європарламент підтримав продовження угоди про вантажні перевезення з Україною: зі змінами

Європарламент на пленарному засіданні в Страсбурзі 17 червня підтримав подовження до кінця цього року дії угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка була ухвалена у червні 2022 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

На попередньому розгляді у профільному комітеті євродепутати додали до тексту угоди низку нових пунктів.

Так, згідно зі змінами, водії повинні мати підтверджувальні документи, що порожні поїздки без вантажу безпосередньо пов'язані з транзитним або двостороннім маршрутом. Водії також зобов’язані наклеювати на лобове скло спеціальну наклейку.

"Транспортні засоби, що виконують автомобільні перевезення відповідно до цієї угоди, повинні мати на лобовому склі видиму та чітко ідентифіковану наклейку. Наявність наклейки вказує на те, що вони можуть користуватися правами, наданими цією угодою. Її відсутність розглядається як невідповідність положенням цієї угоди", - йдеться в оновленому тексті документа.

Одночасно вводяться застереження щодо ринкових порушень, які дозволяють припинити її дію "в конкретних географічних районах, якщо ринок автомобільних перевезень у цьому районі зазнає серйозних порушень, спричинених угодою".

Посилюються також вимоги до операторів перевезень, зокрема щодо боротьби з шахрайством, підробкою документів водіїв та порушеннями правил дорожнього руху.

Після схвалення парламентом угоду буде направлено до Ради ЄС для остаточного ухвалення.

Нагадаємо:

Уперше угода про полегшення автомобільних вантажних перевезень з ЄС була підписана 29 червня 2022 року - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона уможливила транспортування життєво важливих товарів, таких як паливо та гуманітарна допомога в Україну, а також український експорт зерна, руди та сталі до ЄС.