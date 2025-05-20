В Польщі просять удвічі скоротити імпорт українського цементу

Польські виробники цементу закликають Єврокомісію ввести квоти на імпорт з України, обмеживши його обсяг до 360 000 тонн на рік.

Про це пише Business Insider.

Видання зазначає, що це майже вдвічі менше за показник 2024 року, коли до Польщі надійшло понад 650 000 тонн українського цементу.

Асоціація виробників цементу Польщі (SPC) вважає, що такий ріст імпорту шкодить місцевим підприємствам, які змушені конкурувати з українськими постачальниками в нерівних умовах. За словами члена правління SPC Влодзімежа Холуя, "ми маємо справу з недобросовісною конкуренцією зі Сходу".

Холуй наголосив, що особливо відчутно це у прикордонних регіонах – Підкарпатському та Люблінському воєводствах. Згідно з даними, у 2022 році Польща імпортувала 101 700 тонн цементу з України, а вже у 2024 – понад 652 000 тонн. Прогнози на кінець року перевищують мільйон тонн.

Польські виробники нарікають на те, що в Україні немає обов’язкових платежів за викиди CO2, які діють у ЄС, і тому продукція виходить значно дешевшою. Через це SPC пропонує дві дії: вдосконалити механізм вуглецевого коригування (CBAM), який має запрацювати у 2026 році, та обмежити постачання цементу з України квотами.

Загалом у 2024 році Україна експортувала до Євросоюзу понад 1,7 млн тонн цементу.

Нагадаємо:

Обсяги експорту українського цементу на польський ринок суттєво зросли під час повномасштабного вторгнення РФ, проте лише частково замінюють експорт до Польщі з Білорусі та становлять до 4% обсягу польського виробництва.

Польські виробники цементу вимагають захистити внутрішній ринок від імпорту цементу з України.