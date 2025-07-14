Польша может вернуться к ограничению на украинский агроимпорт

Польша не исключает восстановления национального запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в случае необходимости.

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Latifundist.com.

"Если потребуется, мы не колеблясь снова введем национальные ограничения, как уже делали это раньше", - заверил он, комментируя новое торговое соглашение между Украиной и Европейским Союзом.

"Сейчас действуют европейские ограничения, которые даже выгоднее, потому что не дестабилизируют весь рынок. Блокада в Польше не означает, что зерно не попадет, например, в Словакию или Румынию - хотя Румыния и Болгария в этом вопросе на нашей стороне. Но проблема касается всего европейского рынка: неконтролируемый импорт зерна бьет по фермерам, потому что делает невозможным им продажу урожая также на других рынках ЕС", - сказал он.

"Я считаю, что способ, которым были завершены эти переговоры, не был надлежащим. Комиссия должна была сначала представить проект соглашения государствам-членам, включая консультации с фермерским сообществом, и только после их одобрения можно было бы завершить переговоры. Но этого не произошло", - цитирует министра польское издание Farmer.pl.

По словам Косиняка-Камыша, цель Польши - не только национальная блокада, но "мы будем ее требовать и поддерживать, если возникнет такая необходимость".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Польша выступила против продления соглашения о перевозке грузов автомобильным транспортом между Украиной и ЕС.

Европейский парламент проголосовал за продление соглашения о перевозке грузов автомобильным транспортом между Европейским Союзом и Украиной до конца 2025 года. Однако польские депутаты Европарламент голосовали против.

Они утверждают, что сохранение либерализованных транспортных правил еще больше подорвет конкурентоспособность польских транспортных компаний.

Ранее сообщалось, что 17 июня Европарламент поддержал продление до конца этого года действия соглашения между Украиной и ЕС о перевозке грузов автомобильным транспортом, которое было принято в июне 2022 года.

Также ранее сообщалось, что польские производители цемента призвали Еврокомиссию ввести квоты на импорт из Украины, ограничив его объем до 360 тыс тонн в год. Это почти вдвое меньше показателя 2024 года, когда в Польшу поступило более 650 тыс тонн украинского цемента.