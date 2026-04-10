Гороховський повідомив як шахраї обманюють власників банківських карток

Співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський повідомив, що найпопулярнішим серед шахраїв способом обману власників карток стали дзвінки з проханням натиснути певні цифри.

Про це він написав в своєму Telegram.

"За останні кілька місяців найпопулярніший серед офісників спосіб обману власників карток - це дзвінок робота (IVR) з повідомленням: "У ваш застосунок виконано вхід з невідомого пристрою. Якщо це були не ви - натисніть "1"", – йдеться в його повідомленні.

Гороховський зазначив, що далі клієнт потрапляє на живого шахрая, і той пропонує перевести гроші на "резервний рахунок", подати заявку на кредит і "врятувати" свої кошти.

"Захиститися від цього дуже просто - треба запам'ятати одне правило: monobank не телефонує! P.S. Якщо IVR просить замість "1" натиснути 2, 3 чи навіть 4 - це все одно шахраї", – наголосив він.

