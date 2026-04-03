Поліція викрила шахраїв: через перевипуск SIM-карт привласнили мільйон гривень

Поліцейські викрили організовану злочинну групу шахраїв на Дніпропетровщині, які привласнювали кошти громадян через перевипуск SIM-карт.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

За даними слідства, зловмисники діяли за схемою так званого "SIM-swap" шахрайства.

Воем представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, прив'язаних до банківських рахунків потерпілих.

Загальна сума встановлених збитків становить близько мільйона гривень.

"В окремих випадках зловмисники не лише заволодівали коштами, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих", – говориться у повідомленні.

Серед потерпілих – мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.

Встановлено, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру.

Злочинну діяльність викрили слідчі головного слідчого управління Нацполу спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області.

