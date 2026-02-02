На Київщині викрито земельну схему на понад 8 мільйонів гривень

Слідчі повідомили про підозру двом особам, які причетні до протиправного відчуження гектара лісу неподалік від Києва і планували будувати там багатоквартирні житлові будинки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора слідчі головного слідчого управління Національної поліції повідомили про підозру двом особам, які причетні до протиправного відчуження майже одного гектара лісу Ірпінського лісництва.

За даними слідства, мешканець Донецької області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, використав підроблений державний акт зразка 2005 року для незаконного оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,97 га.

До реалізації схеми він залучив директора приватного підприємства із Закарпатської області — сертифікованого інженера-землевпорядника.

"Саме посадовець, використовуючи спеціальні знання у сфері землеустрою, виготовив технічну документацію з неправдивими відомостями та забезпечив внесення даних до Державного земельного кадастру. Без цих дій реєстрація речових прав на землю була б неможливою", – зазначає прокуратура.

У подальшому земельну ділянку було продано за ціною понад 8 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що злочинні дії вчинялися з корисливою метою — для подальшої забудови лісової території багатоквартирними житловими будинками.

Дії директора підприємства кваліфіковано за пособництво в шахрайстві в особливо великому розмірі та службове підроблення. Так званому "власнику" інкриміновано шахрайство в особливо великому розмірі, пособництво у виготовленні підроблених документів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Директору підприємства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі один мільйон гривень. Щодо іншого підозрюваного теж вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми, зокрема можливого організатора.

Нагадаємо:

Раніше САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо оборудок зі столичною землею, які здійснювали злочинці на чолі з ексдепутатом Київської міськради.

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Нацагентство з питань запобігання корупції виявило ризики у Київраді, які призводять до незаконного виведення з комунальної власності громади земель у приватну власність.

З початку року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" податківці зафіксували порушень на 3,2 млн гривень та виявили готель без державної реєстрації.