Майно померлих на 6 мільйонів гривень: на Харківщині судитимуть шахраїв

Харківські правоохоронці передали до суду справу щодо шахрайства з нерухомістю померлих на понад шість мільйонів гривень.

Про це пише видання "Думка".

Як повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області, завершено розслідування масштабної схеми шахрайства з нерухомістю померлих громадян, обвинувальний акт скерували до суду.

За даними слідства, організатором злочину був 43-річний мешканець Харкова. До протиправної діяльності також були залучені ще шестеро осіб віком від 32 до 68 років.

"Схема полягала у підробці правовстановлюючих документів - актів приймання-передачі майна до статутного фонду, договорів дарування та купівлі-продажу", – говориться у повідомленні.

Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям.

Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень, на всі об'єкти нерухомості накладено арешт.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. Було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, печатки, зразки підписів, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті.

Сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та державний реєстратор, повідомили про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та підробленні документів.

