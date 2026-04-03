"Нова пошта" попереджає про шахрайські розсилки про нібито продаж неотриманих посилок

"Нова пошта" спростовує інформацію про нібито "розпродаж загублених" або "невитребуваних" посилок, яка поширюється у соцмережах та телеграм-каналах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Наголошується, що "Нова пошта" не продає посилки своїх клієнтів. По закінченню терміну зберігання, у випадку якщо його не було подовжено отримувачем або коли від посилки відмовилися, її утилізують відповідно до внутрішніх процедур компанії.

"Шахраї обіцяють "сюрприз-бокси" з технікою чи цінними речами, а в результаті люди отримують випадкові непотрібні товари. Також фіксуються випадки, коли аферисти вказують реальні компанії як "відправників", щоб ввести людину в оману", – інформує поштовий оператор.

Компанія закликає:

не довіряти подібним пропозиціям;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не здійснювати оплату невідомим продавцям.

Уся офіційна інформація про послуги та активності "Нової пошти" публікується лише на офіційних каналах:

сайт;

мобільний застосунок;

соціальні мережі;

SMS-повідомлення.

Нагадаємо:

Кіберзлочинці розсилали українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед "Новою поштою". Вони копіювали логотип компанії, підміняли адресу відправника і тиснули на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням.