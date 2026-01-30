На чверть поменшало справ щодо шахрайства: до суду дійшло лише 18% проваджень

В Україні 48 871 кримінальне провадження за статтею "шахрайство" зафіксовано у 2025 році, що на чверть менше, ніж у 2024-му, коли правоохоронці зареєстрували майже 65 тисяч справ.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Загалом наразі показники фактично повернулися до рівня 2016 року. Тоді в Україні обліковували трохи понад 46 тисяч проваджень за шахрайство.

Втім підозру вручено у кожній п'ятій справі — 10 456 проваджень. А до суду дійшло 18% справ: 8 758 кримінальних проваджень. У 2024 році цей показник був на рівні 24%.

Лідером за кількістю справ щодо шахрайства залишається Київ — 6 825. Далі йдуть Дніпропетровщина із 4 844 справами та Харківщина — з 3 677 провадженнями.

Водночас майже по всій країні кількість нових проваджень зменшилася. Єдиний регіон, де зафіксовано зростання — Хмельниччина: +2,7% за рік.

Найбільш відчутне покращення ситуації спостерігається на Миколаївщині, де кількість нових справ скоротилася майже вдвічі, а також у Чернівецькій області: −39%.

Нагадаємо:

У Косівському районі Івано-Франківської області викрили посадовців підприємства із переробки полімерних відходів, які налагодили масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії.