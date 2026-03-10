Подорожчання пального вплинуло на ставки фрахту у Чорному морі

На тлі різкого стрибка цін на бункерне пальне у Чорному морі зросли ставки фрахту, що впливає на українських експортерів.

Про це пише Latifundist.com.

"Ставки фрахту для перевезення агропродукції з України хендісайзами та костерами почали зростати на тлі різкого подорожчання бункерного пального", – говориться у повідомленні.

Судновласники підвищують фрахтові ставки на 2–4$/т, що ускладнює українським трейдерам пошук вільного тоннажу та стримує укладання нових контрактів.

"Перший тиждень весни приніс нову хвилю невизначеності на чорноморський фрахтовий ринок", — зазначають аналітики ASAP Agri.

Українські фрахтувальники стикаються зі зростаючими труднощами під час пошуку тоннажу, оскільки розширення розриву між фрахтовими ідеями сторін уповільнює переговори, залишаючи загальну активність із фіксацій протягом звітного тижня доволі обмеженою.

Фрахтовий відділ Atria Brokers оцінює фрахт для відвантаження 30 тисяч тон кукурудзи з українських глибоководних портів до східного узбережжя Італії на рівні 26 $/т (+1 $/т за тиждень).

У сегменті костерів, фрахт для відвантаження 6 тис. т кукурудзи з українських дунайських портів до східного узбережжя Італії – на рівні 42 $/т, що приблизно на 3 $/т вище рівня минулого тижня, говориться у повідомленні.

За даними операційного партнера Barva Invest Богдана Костецького, якщо ще тиждень тому фрахт для перевезення шроту до грузинського порту Поті становив 35–36$/т, то зараз він оцінюється приблизно у 50$/т.

Лише за один тиждень ставки зросли приблизно на 15$/т, що робить частину перевезень економічно невигідними, зазначив він.

При чому покупці української кукурудзи наразі готові платити близько 224$/т FOB, однак дорожча логістика фактично нівелює потенційне підвищення внутрішніх цін, пише видання.

"Наслідки дорожчого фрахту "оплачує" імпортер, але це не дає значного приросту для виробників-експортерів. Поки кінцеві покупці не готові платити більше, ніж їх змушує дорогий фрахт, весь негатив подорожчання логістики фактично лягає на FOB та внутрішні ціни України", – зазначив Костецький.

Внутрішня ціна кукурудзи в Україні наразі формується приблизно на рівні 214$/т. За таких умов підвищувати закупівельні ціни для виробників трейдерам економічно невигідно, особливо враховуючи ризик подальшого зростання фрахту.

Через це значна частина ринку фактично зайняла вичікувальну позицію, додає Костецький. Аграрії придивляються до поточних рівнів, але не поспішають із продажами, тоді як мультинаціональні трейдери також оцінюють подальшу стратегію роботи в актуальних умовах, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Логістичні складнощі в Ормузькій протоці вплинули на ціну аміаку, сировини для виробництва азотних добрив, тож, імпортні добрива в Україні суттєво подорожчали.

Раніше повідомлялося, що конфлікт на Близькому Сході впливає на експорт української кукурудзи, а також на вартість імпортованих добрив для аграріїв. ринок Зокрема, ціни на карбамід зросли приблизно на 10$/т лише за короткий період — до близько 505$/т FOB для березневих поставок.

Більшість агрокомпаній в Україні наразі мають запас пального приблизно на місяць роботи, що дозволяє пройти активну фазу весняних польових робіт без серйозних перебоїв.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.