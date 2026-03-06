Через логістичні складнощі в Ормузькій протоці в Україні суттєво подорожчали добрива

Логістичні складнощі в Ормузькій протоці вплинули на ціну аміаку, сировини для виробництва азотних добрив, тож, імпортні добрива в Україні суттєво подорожчали.

Про це пише видання Latifundist.com.

Різке подорожчання карбаміду фактично зупинило попит на добриво в Україні. З урахуванням ПДВ, мита та логістики ціна для аграріїв зросла приблизно на 10 тис. грн/т, тому за таких умов купувати його ніхто не готовий, говориться у повідомленні.

"Будь-які логістичні обмеження в Ормузькій протоці одразу впливають на ціни на нафту й аміак, який є основною сировиною для виробництва азотних добрив. У результаті за кілька днів різко подорожчав і карбамід", – зазначає видання.

Лише за три дні — з 2 по 4 березня — глобальна ціна карбаміду зросла майже на 200 доларів за тонну.

За підрахунками компанії "Агропартнер", з урахуванням ПДВ, мита та інших витрат українським аграріям довелося б платити приблизно на 10 тис. грн більше за тонну добрива.

Як зазначив керуючий партнер компанії Леонід Шнайдман, через таке різке подорожчання попит на карбамід фактично зупинився, навіть попри те, що фізично він може бути в наявності.

"За таку ціну карбамід аграрію не потрібен. Альтернатив немає, тому зараз в усіх паніка. Ніхто не розуміє, як нормально купити добриво", — пояснив він.

За його словами, ринок зараз перебуває в очікуванні подальшого розвитку подій на Близькому Сході. Ніхто не розуміє, як довго триватиме війна в Ірані, тому учасники ринку займають вичікувальну позицію.

Схожа ситуація вже виникала у червні 2025 року: тоді ринок очікував тривалої війни на Близькому Сході, і карбамід за два дні подорожчав на 70$/т, але після завершення операції через чотири дні ціна впала на 100$/т.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що конфлікт на Близькому Сході впливає на експорт української кукурудзи, а також на вартість імпортованих добрив для аграріїв. ринок Зокрема, ціни на карбамід зросли приблизно на 10$/т лише за короткий період — до близько 505$/т FOB для березневих поставок.

Більшість агрокомпаній в Україні наразі мають запас пального приблизно на місяць роботи, що дозволяє пройти активну фазу весняних польових робіт без серйозних перебоїв.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.