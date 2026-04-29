Китай закріплює контроль над німецькою логістикою

Китайська державна компанія Cosco планує купити 80% логістичної компанії Zippel у німецькому Гамбурзі, але федеральне відомство з охорони конституції Німеччини виступило проти, побоюючись зростання впливу Пекіна на європейську логістику.

Про це пише Deutsche Welle.

Cosco має намір придбати через нідерландську "дочку" Goldlead Supply Chain Development 80% акцій гамбурзького логістичного підприємства Zippel з майже 350 співробітниками.

Заснована в 1876 році, Zippel вважається символом Гамбурга – її зелені вантажівки з жовтим написом добре відомі в місті, говориться у публікації.

Zippel доставляє вантажі з порту в близькі та далекі райони – перш за все автотранспортом, а в останні роки і в контейнерах залізницею.

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у рамках поточної перевірки іноземних інвестицій виступило проти угоди, пославшись на загрозу "кумулятивних поглинань" з боку китайського держконцерну в Німеччині.

"Примітно, що відомство попереджає саме про те, що Китай сам відкрито називає своєю метою: розширення впливу на європейські порти та транспортування вглиб континенту", – зазначає DW.

Німецьке федеральне відомство з картелів вже схвалило покупку, а остаточне рішення залишається за федеральним урядом.

Для Cosco це можу стати другою великою інвестицією в Гамбурзі. У 2023 році федеральний уряд, ігноруючи запереченням усіх залучених до перевірки відомств і міністерств, схвалив придбання частки в контейнерному терміналі Tollerort, пише DW.

Тоді у спецслужб і частини кабінету вже виникали побоювання, що Китай отримає надмірний вплив на роботу порту та інфраструктури в цілому.

Гамбург – найбільший порт Німеччини за обсягом вантажообігу, третина контейнерного обороту припадає на товари з Китаю чи до нього.

Поглинання Zippel відповідає офіційно оголошеній стратегії Китаю "Новий шовковий шлях", яка націлена на вибудовування транспортної інфраструктури від Азії до Європи.

У разі конфлікту з Китаєм Пекін міг би через такі компанії, як Cosco, безпосередньо впливати на потоки даних або транспортну інфраструктуру Європи, говориться у публікації.

Інвестиційна перевірка, яку проводить міністерство економіки Німеччини за участю кількох відомств, триває - у 2025 році таких процедур було розпочато 339, додає DW.

