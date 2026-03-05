Аграрії забезпечені пальним на місяць – ЗМІ

Більшість агрокомпаній в Україні наразі мають запас пального приблизно на місяць роботи, що дозволяє пройти активну фазу весняних польових робіт без серйозних перебоїв.

Про це пише профільне видання Latifundist.com.

Аграрії підготувалися до сезону і сформували певний запас дизельного пального, говориться у публікації.

Як зазначив фінансовий директор "АгроВіста" Павло Фесюк, цього ресурсу вистачить приблизно на місяць активних робіт — зокрема на період підживлення культур перед початком посівної кампанії.

Водночас аграрії розраховують, що геополітична напруга, яка впливає на ринок пального, найближчим часом зменшиться. Ринок уважно стежить за подіями в Ормузькій протоці, від яких залежить стабільність постачання нафтопродуктів.

Фесюк зазначив, що на ринку є очікування стабілізації цін упродовж найближчого місяця. За його словами, біржові котирування вже перестали зростати після останніх подій на морі.

Він також наголосив, що виробники пального в Європі мають достатні запаси як сировини, так і готової продукції. Зокрема, запаси є на заводах у Румунії та Болгарії.

"Сировини на заводах достатньо. І готової продукції там теж достатньо", — зазначив він.

Фізичного дефіциту пального в Україні наразі немає, але ситуація може змінитися, якщо перебої з постачанням сировини затягнуться.

За словами Фесюка, якщо стабільні поставки не відновляться до кінця березня, тоді на ринку може з'явитися реальний дефіцит.

"Агровіста" використовує наявні запаси дизеля, а нові закупівлі планує здійснювати ближче до кінця березня.

Нагадаємо:

Ціни на нафту ввечері 5 березня зросли більш ніж на 3% на тлі ескалації війни США та Ізраїлю з Іраном, яка порушила постачання, та через нові атаки на танкери в Перській затоці.

У Ірані заявили про закриття Ормузької протоки та попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію буде підпалене.

Середня ціна автогазу на українських АЗС 5 березня зросла на 0,32 грн/л та досягла 40,27 грн/л, водночас ціни на бензин та дизельне паливо у великих мережах стабілізувалися.

Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.

Зеленський розповів, що державна компанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків.