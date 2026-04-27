Херсонські аграрії першими отримали компенсації за втрачені посіви

Херсонщина – перша серед областей, де аграрії почали отримувати компенсації за втрачені посіви.

Про це пише сайт "Вгору".

За словами очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, 236 агровиробників отримають 237,5 мільйонів гривень відшкодувань.

"Ці кошти дозволять частково покрити втрати і продовжити роботу на Херсонській землі", – зазначив Прокудін під час щотижневого брифінгу.

Очільник ОВА зазначив, що виплата компенсацій стала можливою завдяки спільній роботі обласної влади, громади, уряду та фермерів.

На Херсонщині понад 250 сільгоспвиробників у 2025 році втратили близько 60 тисяч гектарів посівів і зазнали збитків майже на 2,3 млрд грн, зазначає "Вгору".

Уряд ухвалив рішення про надання грантів на будівництво овочесховищ і фруктосховищ та щодо механізму компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях.