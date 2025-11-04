Податкова звітувала про перевиконання плану надходжень

За 10 місяців 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які контролюються Державною податковою службою. Це на 195,2 млрд грн більше показника минулого року. Виконання плану – 107,7 %.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

План жовтня виконано на 102,2 %. До бюджету надійшло 76,3 млрд грн, повідомила вона.

Надходження податків та зборів, які контролює ДПС:

- ПДФО – 32,1 млрд грн;

- податок на прибуток підприємств – 4,6 млрд грн;

- ПДВ з урахуванням відшкодування – 24,2 млрд грн;

- акцизний податок – 10,8 млрд грн;

- рента – 3,6 млрд грн;

- інші надходження – 1,0 млрд грн.

"Щоденні атаки ворога та руйнування бази оподаткування значно впливають на наповнення бюджету. Ми спільно докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити фінансову стабільність держави", – зазначила Карнаух.

"Бізнесу вкрай важко. Вкрай важко створювати додану вартість та платити ПДВ, виготовляти підакцизну продукцію, забезпечувати прибутковість, відповідно виконувати свої податкові зобовʼязання", – написала очільниця податкової у Facebook.

Попри виклики, люди продовжують працювати та сплачувати податки, зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що за оперативними даними Державної казначейської служби, за жовтень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 186,4 млрд гривень.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів. Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше плану на звітний період (зі змінами, які вносились бюджетами влітку та восени).

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що йому вдається знижувати вартість обслуговування держборгу та подовжувати термін його погашення.

За перші 100 днів роботи уряду премʼєр-міністерки Юлії Свириденко Мінфін забезпечив стабільне надходження зовнішнього фінансування: за останні три місяці — 13,2 млрд дол., а з початку 2025 року — 36,9 млрд дол. бюджетної підтримки.

Раніше бюджетний комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.

У проєкті бюджету на наступний рік план надходжень власних ресурсів перевищує видатки на оборону на 21 мільярд гривень. Їх пропонують спрямувати на підрозділ Альфа СБУ та Службу зовнішньої розвідки.