Вартість обслуговування держборгу вдається знижувати – Мінфін

Завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій урядовій борговій політиці, Міністерству фінансів вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 млрд грн (або 194,2 млрд дол. США), інформує відомство.

Зокрема, зовнішній борг складає 6 063,2 млрд грн (75,6 %), або 146,8 млрд дол. США, а внутрішній борг — 1 960,9 млрд грн (24,4 %), або 47,5 млрд дол. США.

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США).

Зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів.

У той же час, у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд гривень, говориться у повідомленні.

"Середньозважена вартість державного боргу продовжує знижуватись, а середньозважений термін до погашення подовжуватись", – запевняє міністерство.

Станом на 30 вересня 2025 року середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,86% з 4,95% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 12,7 років з 12,64 в серпні 2025 року.

У розрізі кредиторів більшу частину державного і гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 64%.

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 5%.

За три квартали 2025 року Мінфін провів 133 аукціони ОВДП, залучивши 408,6 млрд грн. Рівень рефінансування ринкових ОВДП становив 112%: у гривні — 118%, у доларах — 81%, у євро — 87%.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд у своєму довгостроковому прогнозі від жовтня 2025 році очікує, що наступного року державний борг України перевищить 110% від Валового внутрішнього продукту.

Загальний державний та гарантований державою борг України станом на кінець серпня сягнув 192,71 млрд доларів США, збільшившись за місяць на 6,58 млрд дол.