З резервного фонду держбюджету вже спрямували понад 47 мільярдів на ліквідацію наслідків атак РФ

Станом на 30 березня з резервного фонду державного бюджету вже спрямовано понад 47,5 млрд грн на фінансування невідкладних потреб, пов'язаних з негативним впливом повномасштабної війни Росії проти України.

Про це інформує Міністерство фінансів.

У відомстві підкреслили, що після екстремальних умов однієї з найбільш складних зим питання забезпечення потреб відновлення, захисту енергетики, ремонту шляхів постачання є питанням національної безпеки. Йдеться, що станом на 30 березня касові видатки становили 10,291 млрд гривень.

Зокрема, як повідомляє міністерство, на захист критичної інфраструктури виділили 22 млрд грн – це найбільший напрям фінансування. Кошти передбачені на весь 2026 рік для системного запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру, зокрема, через посилення захисту енергетичної, транспортної та комунальної інфраструктури.

Йдеться не лише про реагування на вже завдані пошкодження, а про превентивні інженерно-технічні рішення — нове будівництво, реконструкцію, капітальні ремонти та впровадження спеціальних захисних механізмів.

Фінансування також спрямоване на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і міст, що дозволяє системно, а не точково, підвищувати їхню здатність витримувати кризові ситуації.

Водночас на залізницю виділили 16 млрд грн. Фінансування спрямоване на реалізацію експериментального проєкту державного замовлення, що має на меті створити прозорий і економічно обґрунтований механізм компенсації пасажирських перевезень.

На аварійне відновлення доріг спрямували 3 млрд грн. Фінансування спрямоване на підтримку ключових транспортних артерій, від яких залежить як обороноздатність, так і функціонування економіки. Йдеться про дороги з високим трафіком, у тому числі в прифронтових регіонах, які зазнають підвищеного навантаження та пошкоджень.

Для посилення енергетичної стійкості надали 2,56 млрд грн. Кошти йтимуть на закупівлю мобільних генераційних установок, що дозволяє оперативно забезпечити населення теплом і електроенергією у разі аварій або атак.

На відновлення транспортного сполучення на півдні України виділили 718,8 млн грн. Кошти спрямовані на забезпечення стійкого транспортного сполучення півдня Одеської області, яке було тимчасово припинено внаслідок атак на критичні споруди.

Також передбачене фінансування будівництва тимчасового мосту в районі пункту пропуску Ямпіль—Косеуць, відновлення пошкоджених мостів в Одеській області.

Для підтримки працівників критичної інфраструктури надали 246,4 млн грн. Допомогу отримують енергетики, комунальники та залізничники, які працюють над ліквідацією наслідків атак.

Крім того, на укріплення оборони у прикордонних областях спрямували 5,9 млн грн.

Як йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит ЕП, а також у даних "Урядового порталу", за неповні 3 місяці 2026 року Кабінет міністрів витратив близько 78% коштів, передбачених у резервному фонді держбюджету.

За підрахунками ЕП, станом на 30 березня у резервному фонді бюджету залишалося близько 11,06 млрд грн або лише 22,4% від закладеного у бюджеті фінансування.