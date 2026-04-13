Детінізація економіки: податкова фіксує відчутний прогрес

У березні через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО пройшло 555 мільярдів гривень виторгу, що на 22,9 % більше, ніж у березні минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Це на 22,9 % більше, ніж у березні минулого (451,7 млрд грн).

У грошовому еквіваленті приріст склав 103,3 млрд грн, що свідчить про відчутний прогрес у напрямі детінізації, зазначають податківці.

Середньодобовий виторг зріс до 17,9 млрд грн проти 14,6 млрд грн торік. Таким чином, щоденний приріст становив 3,3 млрд грн.

У ДПСУ додають, що позитивна динаміка спостерігається і в кількості розрахункових документів:.

За місяць сформовано 932,9 млн чеків – це на 9 % більше, ніж у березні 2025 року (+77,3 млн), середньодобова кількість – 30,1 млн чеків, що на 2,5 млн більше, ніж рік тому.

Нагадаємо:

У лютому загальний обсяг виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО, зменшився порівняно із січнем на 23,9 мільярда гривень (5,2 %).

Раніше повідомлялося, що за рік "кас у смартфоні" побільшало на 19%, а класичних кас поменшало на 14%. Наразі в Україні працює 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій. За рік загальна кількість кас зросла на 11%.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків.

Раніше повідомлялося, що в Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.

Також ДПСУ повідомляла, що дві великі мережі ювелірних магазинів після перевірок Державної податкової служби відмовляться від дроблення і працюватимуть через єдину юридичну особу, а також фіскалізують усі розрахункові операції.