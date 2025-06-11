Податкова розповіла, як зросли надходження до місцевих бюджетів

Місцеві бюджети України зростають: за перші п’ять місяців 2025 року надходження сягнули майже 201 мільярда гривень, що на 18,4% більше, ніж за січень – травень минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

Основними джерелами наповнення стали податок на доходи фізичних осіб (112,1 млрд грн (+ 20,2 % до показника минулого року), єдиний податок – 35,4 млрд грн (+ 13,5 %), податок на прибуток підприємств – 17,7 млрд грн (+ 21,1 %).

Також 22,4 млрд грн (+ 14,8 %) приніс податок на майно. Акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв – понад 1 млрд грн (+ 64,7 %).

Екологічний податок приніс громадам 749,8 млн грн (+ 3,9 %), а туристичний збiр – 132 млн грн (+ 33,8 %).

"Спільно з громадами системно працюємо над підвищенням ефективності адміністрування податків. Адже це фінансові ресурси, які мають піти на реалізацію стратегічних проєктів – інфраструктурних, освітніх і соціальних програм", – зазначають у податковій.

Нагадаємо:

Тим часом Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, бо цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору, що на третину більше, ніж у відповідний період торік. Найпривабливішим для туристів містом України залишається столиця. Саме 25% сплаченого туристичного збору припадає на Київ (16,2 млн гривень).

Київрада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік на рівні понад 90 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що найпоширенішим механізмом фінансування відбудови в 2024 році були субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Проте, минулого року суттєва частка передбачених коштів на відбудову не була витрачена.

Також раніше рух "Чесно" проаналізував, як велика війна вплинула на фінансову спроможність громад у 2025 році і чому механізм горизонтального вирівнювання слід змінювати.

Крім залежності регіонів від центрального бюджету, загострилася проблема дисбалансу у фінансовій стійкості громад. На першу десятку спроможних громад припадають понад 53% всіх запланованих реверсних дотацій.