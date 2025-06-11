Кабмін подасть зміни до держбюджету на 400 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Вона пояснила це тим, що цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони. Бо від міжнародних партнерів надходить менше зброї.

"Тому уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів", – говориться на сайті Верховної Ради України.

Голова парламентського комітету запевнила, що про підвищення податків не йдеться – усі потреби покриватимуться з кількох різних джерел.

"За п’ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони. Крім того, ми отримали грант на безповоротну допомогу від Великобританії на закупівлю зброї", – пояснила вона.

"Це поки що єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Ідеться про близько 82 млрд грн цьогоріч. Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП", – додала Підласа.

"Міноборони оперативно реагує і на зміни на полі бою, і на зміни в постачанні зброї від міжнародних партнерів. Коли виникає якась пауза в постачанні, уряд оперативно шукає кошти на закупівлю, щоб наші війська були постійно забезпечені всім необхідним", – додала Підласа.

"У першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. Зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита", – каже вона.

Перебоїв у забезпеченні військовослужбовців також не буде. До кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані Президентом, прогнозує Підласа.

Нагадаємо:

Раніше про те, що нестачу у державному бюджеті на 2025 рік будуть перекривати не за рахунок підвищення податків, а за рахунок інших джерел надходжень,заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Хоча цього року бюджету не вистачає до пів трильйона гривень, покрити цю "дірку" можна за рахунок детінізації економіки, а не за рахунок податків, переконаний він.

Раніше повідомлялося, що вже зараз перевиконання бюджету перевищує 1 млрд завдяки дол детінізації економіки та змінам до Податкового кодексу.

"Є перспектива того, що цього року все ж таки "фіскали" знайдуть можливість забезпечити надходження до державного бюджету за рахунок детінізації в розмірі 4 мільярди доларів, як ми це розраховуємо", – сказав Гетманцев.

Також повідомлялося, що компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва. "Автострада" стала єдиним учасником аукціону. Серед завдань для будівництва зазначають, зокрема, встановлення шумозахисних екранів, освітлення, світлофорів, трансформаторів.

Також раніше співрозмовники ЕП в уряді й парламенті зазначали, що держава витрачає кошти Міноборони, які призначено витратити наприкінці року, через що їх може не вистачити на виплату грошового забезпечення військовим.

Загальний обсяг витрачених завчасно коштів становить близько 200 мільярдів гривень.

У Мінфіні, однак заявили, що інформація про загрозу виплат військовим не відповідає дійсності.