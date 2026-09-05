"Підозра – не доказ вини": Податкова відреагувала на згадку у плівках НАБУ

Державна податкова служба заявила про готовність сприяти антикорупційним органам у розслідуванні щодо можливої причетності свого працівника до неправомірних дій, але наголосила, що публічні згадки і навіть підозра доказом вини не є.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Заява з'явилася після того, як НАБУ оприлюднило записи у справі "Карфаген" — про "кришування" мережі шахрайських кол-центрів. За версією бюро, організатор схеми, якого в матеріалах називають "Канцлером", завдяки своїм зв'язкам мав змогу впливати на "зарплату в конверті" для одного із заступників голови ДПС. Прізвища бюро не називає.

У податковій пообіцяли надати правоохоронцям "усю необхідну інформацію" в межах закону і заявили, що служба "принципова до будь-яких проявів протиправної діяльності, незалежно від посад працівників".

"Публічні згадки чи навіть підозра не є доказом вини. Вину може встановити лише суд на підставі належних доказів", — ідеться в заяві.

Про відсторонення працівника на час розслідування ДПС не повідомила. Його ім'я і посаду служба також не називає.

Того ж дня НАБУ і САП оголосили підозри п'ятьом фігурантам справи за статтями 255 і 209 Кримінального кодексу, тобто за створення злочинної організації та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо:

Напередодні НАБУ розкрило деталі справи про кол-центри в Офісі генпрокурора: за даними бюро, злочинна організація діяла з середини 2025 року, а до неї залучили чинних працівників прокуратури.

Спецоперацію оголосили ввечері 4 вересня, тоді ж у справі затримали заступника начальника департаменту ОГП.

Раніше підозру за хабар за "кришування" кол-центру отримав нардеп Микола Тищенко.