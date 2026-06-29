У Румунії через спеку заборонили вантажівкам їздити вдень
За інформацією румунських прикордонників, у зв'язку з підвищенням температури повітря на території Румунії тимчасово запровадили обмеження руху вантажівок автошляхами.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Обмеження діятимуть 29 та 30 червня з 12:00 до 20:00.
У цей час рух вантажівок автошляхами буде заборонений. Якщо вантажівка з України пройшла кордон вдень, то очікуватиме на майданчиках для відстою поблизу пунктів пропуску до 20:00, коли рух територією Румунії буде дозволено.
Процедура проходження кордону з боку України не змінилася.
Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюється без обмежень.
Нагадаємо:
Майже по всій території Румунії на понеділок, 29 червня, оголосили "червоний" рівень попередження через екстремальну спеку, адже максимальні денні температури становитимуть від 35 до 41°C.