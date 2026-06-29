У Румунії через спеку заборонили вантажівкам їздити вдень

У Румунії обмежили рух вантажівок через спеку, фото ілюстративне

За інформацією румунських прикордонників, у зв'язку з підвищенням температури повітря на території Румунії тимчасово запровадили обмеження руху вантажівок автошляхами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Обмеження діятимуть 29 та 30 червня з 12:00 до 20:00.

У цей час рух вантажівок автошляхами буде заборонений. Якщо вантажівка з України пройшла кордон вдень, то очікуватиме на майданчиках для відстою поблизу пунктів пропуску до 20:00, коли рух територією Румунії буде дозволено.

Процедура проходження кордону з боку України не змінилася.

Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюється без обмежень.

Нагадаємо:

Майже по всій території Румунії на понеділок, 29 червня, оголосили "червоний" рівень попередження через екстремальну спеку, адже максимальні денні температури становитимуть від 35 до 41°C.