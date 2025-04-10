За 2024 рік Україна не витратила 7 мільярдів виділених на відбудову

Минулого року суттєва частка передбачених коштів на відбудову не була витрачена.

Про це повідомили експерти проєкту "Контроль витрат на відновлення України" під час події "Як витрачали кошти на відновлення у 2024 році".

Україна зараз має сім основних джерел фінансування відбудови:

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, міжнародні фінансові організації (МФО) (Світовий банк, ЄІБ тощо);

резервний фонд та інші програми держбюджету, місцеві бюджети;

кошти Ukraine24;

Фонд підтримки енергетики України;

приватні благодійні фонди та програми технічної допомоги.

За даними проєкту, усього в 2024 році за бюджетними програмами Мінрозвитку, які передбачали субвенції на відбудову та відновлення, профінансували 640 проєктів на загальну суму 17,7 млрд грн, хоча наявне фінансування було близько 25 млрд грн.

Найпоширенішим механізмом фінансування відбудови в 2024 році були субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

За бюджетними програмами, які фінансувалися МФО, також витрачено набагато менше можливого.

За програмами з відновлення України фактичні субвенції становили 400 млн грн при плані у 2,3 млрд грн, а за надзвичайною кредитною програмою для відновлення України — 721 млн грн при плані 4,5 млрд грн.

За інформацією у повідомленні, недофінансування відбулося за всіма профільними розпорядниками коштів.

Агентство відновлення профінансувало тільки 78% планових видатків на відбудову, Мінрозвитку – 70% за програмами відбудови і 40% за загальнодержавними програмами.