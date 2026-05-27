На кордоні з Польщею застрягли сотні авто: на яких пунктах пропуску черги
У низці пунктів пропуску на українсько-польському кордоні виникли затори, зокрема на пункті пропуску "Шегині" – близько 170 легкових авто.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).
На виїзд з України накопичення спостерігається на таких пунктах пропуску:
- "Шегині" – близько 170 легкових авто;
- "Краківець" – близько 50 авто;
- "Устилуг" – близько 10 авто.
На в'їзд в Україну:
- "Краківець" – близько 30 авто;
- "Устилуг" – близько 10 авто.
Також у пункті пропуску "Краківець" на виїзд очікують 4 автобуси.
В інших пунктах пропуску відсутнє.
"Щоб уникнути тривалого очікування, рекомендуємо заздалегідь планувати маршрут та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки", – зазначають у ДПСУ.
У межах підтримки відбудови України польський уряд має намір профінансувати проєкт автомагістралі М10, яка з'єднає пункт пропуску Корчова-Краковець зі Львовом. Дорогу планується зробити платною, а отримані кошти збирати в держбюджет Польщі.