На кордоні з Польщею застрягли сотні авто: на яких пунктах пропуску черги

У низці пунктів пропуску на українсько-польському кордоні виникли затори, зокрема на пункті пропуску "Шегині" – близько 170 легкових авто.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).

На виїзд з України накопичення спостерігається на таких пунктах пропуску:

"Шегині" – близько 170 легкових авто;

"Краківець" – близько 50 авто;

"Устилуг" – близько 10 авто.

На в'їзд в Україну:

"Краківець" – близько 30 авто;

"Устилуг" – близько 10 авто.

Також у пункті пропуску "Краківець" на виїзд очікують 4 автобуси.

В інших пунктах пропуску відсутнє.

"Щоб уникнути тривалого очікування, рекомендуємо заздалегідь планувати маршрут та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки", – зазначають у ДПСУ.

У межах підтримки відбудови України польський уряд має намір профінансувати проєкт автомагістралі М10, яка з'єднає пункт пропуску Корчова-Краковець зі Львовом. Дорогу планується зробити платною, а отримані кошти збирати в держбюджет Польщі.