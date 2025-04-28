В Україні сплата туристичного збору зросла на третину: регіони-лідери
У першому кварталі 2025 року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору, що на третину більше, ніж у відповідний період торік.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Найпривабливішим для туристів містом України залишається столиця. Саме 25% сплаченого туристичного збору припадає на Київ (16,2 млн гривень).
Також серед лідерів такі області:
Львівська – 13 млн грн,
Івано-Франківська – 9,1 млн грн,
Закарпатська – 5,5 млн гривень.
Зазначається, що ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5% мінімальної зарплати – для громадян України;
- до 5% – для іноземців.
Нагадаємо:
Туристичний збір в Україні за 2024 рік склав 273,1 млн гривень, що на 16% більше, ніж у 2021 році.