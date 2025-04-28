В Україні сплата туристичного збору зросла на третину: регіони-лідери

У першому кварталі 2025 року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору, що на третину більше, ніж у відповідний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найпривабливішим для туристів містом України залишається столиця. Саме 25% сплаченого туристичного збору припадає на Київ (16,2 млн гривень).

Також серед лідерів такі області:

Львівська – 13 млн грн,

Івано-Франківська – 9,1 млн грн,

Закарпатська – 5,5 млн гривень.

Зазначається, що ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5% мінімальної зарплати – для громадян України;

- до 5% – для іноземців.

Нагадаємо:

Туристичний збір в Україні за 2024 рік склав 273,1 млн гривень, що на 16% більше, ніж у 2021 році.