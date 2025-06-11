Налоговая рассказала, как выросли поступления в местные бюджеты

Местные бюджеты Украины растут: за первые пять месяцев 2025 года поступления достигли почти 201 миллиарда гривен, что на 18,4% больше, чем за январь - май прошлого года.

Об этом информирует Государственная налоговая служба.

Основными источниками наполнения стали налог на доходы физических лиц (112,1 млрд грн (+ 20,2% к показателю прошлого года), единый налог - 35,4 млрд грн (+ 13,5%), налог на прибыль предприятий - 17,7 млрд грн (+ 21,1%).

Также 22,4 млрд грн (+14,8 %) принес налог на имущество. Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров - более 1 млрд грн (+ 64,7 %).

Экологический налог принес громадам 749,8 млн грн (+ 3,9 %), а туристический сбор - 132 млн грн (+ 33,8 %).

"Совместно с громадами системно работаем над повышением эффективности администрирования налогов. Ведь это финансовые ресурсы, которые должны пойти на реализацию стратегических проектов - инфраструктурных, образовательных и социальных программ", - отмечают в налоговой.

Напомним:

Между тем Кабинет министров Украины готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн, потому что в этом году возникла необходимость закупать собственными силами больше оружия для Сил обороны.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора, что на треть больше, чем в соответствующий период прошлого года. Самым привлекательным для туристов городом Украины остается столица. Именно 25% уплаченного туристического сбора приходится на Киев (16,2 млн гривен).

Киевсовет принял бюджет Киева на 2025 год на уровне более 90 млрд грн.

Ранее сообщалось, что самым распространенным механизмом финансирования восстановления в 2024 году были субвенции из госбюджета местным бюджетам. Однако, в прошлом году существенная часть предусмотренных средств на восстановление не была потрачена.

Также ранее движение "Честно" проанализировало, как большая война повлияла на финансовую состоятельность общин в 2025 году и почему механизм горизонтального выравнивания следует менять.

Кроме зависимости регионов от центрального бюджета, обострилась проблема дисбаланса в финансовой устойчивости общин. На первую десятку состоятельных громад приходится более 53% всех запланированных реверсных дотаций.