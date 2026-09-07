Від початку війни податковий борг компаній збільшився у 2,5 раза

Від початку повномасштабної війни податковий борг українських компаній збільшився у 2,5 раза, у середньому, на одну компанію-боржника припадає 1,2 мільйона гривень боргу.

Такі дані публікує Опендатабот.

Станом на 1 липня 2026 року 218,7 тисячі компаній мають податковий борг. Загалом за даними Державної податкової служби 263,3 млрд грн заборгували компанії державі.

У 2,5 раза збільшився податковий борг компаній від початку повномасштабної війни. У середньому, на 1 компанію-боржника припадає 1,2 млн грн боргу. Найбільше ж боржників у столиці.

За пів року кількість компаній із податковими боргами зросла на 3%, а загальна сума заборгованості — на 4%, зазначають аналітики Опендатабот. Для порівняння, протягом усього 2025 року кількість боржників збільшилася лише на 4%, проте сума боргу зросла одразу у 1,6 раза — приблизно на 100 млрд грн.

Найбільше компаній-боржників зареєстровано у Києві — 58 056 або 27% від загальної кількості. На столичний бізнес припадає понад третина всього податкового боргу компаній — 96,06 млрд грн.

На другому місці Дніпропетровщина — 17 042 компанії заборгували 23,37 млрд грн податків. Далі Харківщина — 15 202 компанії із сукупним боргом 10,56 млрд грн.

Втім найбільший середній борг мають компанії на Полтавщині — 2,78 млн грн на одного боржника. На Кіровоградщині цей показник становить 2,2 млн грн на 1 компанію, зазначено у публікації.

Аналітики зазначають, що значно більші суми припадають на великих платників податків.

Так, серед компаній, зареєстрованих у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, середній борг сягає 561,22 млн грн на одну компанію. У Західному ж управлінні — 478,8 млн грн.

Попри велику суму боргу, на великих платників припадає порівняно невелика частина загальної заборгованості: 19,94 млрд грн, або близько 8%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що півтора мільйона ФОПів заборгували понад 16,6 мільярда гривень податків, у середньому, один підприємець заборгував державі 11 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба України удосконалює підходи до оцінки ризиковості платників податків та посилила контроль за виконанням рішень судів.

Раніше у Державній податковій службі повідомили, що запуск автоматизованої системи дозволив стягнути понад сто мільйонів податкового боргу з більш, ніж двох тисяч підприємств.