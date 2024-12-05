Кличко: для Києва ухвалили бюджет на 2025 рік, він збалансований

Київрада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік на рівні понад 90 млрд грн.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці", - заявив Кличко.

Зокрема, бюджет столиці передбачає: