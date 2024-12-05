Кличко: для Києва ухвалили бюджет на 2025 рік, він збалансований
Київрада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік на рівні понад 90 млрд грн.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці", - заявив Кличко.
Зокрема, бюджет столиці передбачає:
- на сферу освіти передбачили майже 32,4 млрд грн.
- на транспортну галузь міста — понад 18,6 млрд грн.
- на житлово-комунальну сферу — понад 7 млрд грн.
- на соціальний захист — майже 10 млрд грн.
- на сферу медицини — майже 6,5 млрд грн.
- на допомогу Збройним силам України — попередньо 5 млрд грн (тільки матеріально-технічне забезпечення військових частин). За словами Кличка, суму будуть збільшувати.