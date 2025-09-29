Податкова оштрафувала запорізькі АЗС на 9 мільйонів гривень: які порушення

З червня по вересень податківці оштрафували 6 автозаправних станції на Запоріжжі на понад 9 мільйонів гривень.



Про це повідомляє Державна податкова служба у Запорізькій області

"Фахівці управління контролю за підакцизними товарами провели низку перевірок на місцевих автозаправних станціях.У результаті виявлено шість АЗС-порушників та зафіксовано 36 фактів недотримання законодавства", – говориться у повідомленні.

Під час аудиту на паливному ринку регіону виявили, зокрема, реалізацію та зберігання пального без відповідних ліцензій та відсутність реєстрації акцизного складу. А також – проведення розрахункових операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій та використання найманої праці без належного оформлення

При цьому ДПС підкреслює, що податковий контроль здійснюється з урахуванням рішення РНБО щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу. Тобто, перевірки відбулися "виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику".

