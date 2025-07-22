БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу: вилучило 18 мільйонів і 150 тонн пального

Детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідчі встановили, що незаконно виготовлене пальне зберігалося на одній із місцевих нафтобаз у Білоцерківському районі Київської області.

Надалі його продавали через мережу підконтрольних автозаправних станцій.

АЗС працювали без відповідних сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.

У результаті обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис літрів бензину, майже 85 тис літрів дизельного пального, 4,5 тис. літрів скрапленого газу.

Крім того, вилучено понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн.

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