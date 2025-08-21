На заправках у Сумах почали встановлювати антидроновий захист

У Сумах розпочали роботи з монтажу систем захисту автозаправних станцій від атак дронів.

Про це пише Enkorr.ua.

"Ми стартували з облаштування антидронового захисту на об’єктах критичної інфраструктури громади, зокрема автозаправних станціях. Підстави очевидні — ворог атакував десяток АЗС в області, у тому числі кілька в Сумах", — повідомив перший заступник начальника Сумської міської військової адміністрації Геннадій Дем’яненко.

За словами Дем’яненка, кожна станція потребує комплексу заходів: встановлення антидронових конструкцій, облаштування бетонних укриттів для паливних ємностей, монтажу детекторів дронів і комплексів радіоелектронної боротьби.

"Чітко розуміємо — це безпека персоналу та клієнтів, навколишньої інфраструктури і, по суті, збереження самого бізнесу. Роботи розпочато. Впевнений, що власники паливного бізнесу відповідально поставляться до цього питання, зробивши внесок у зміцнення безпеки всієї нашої громади", — зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сумська обласна військова адміністрація опрацьовує з бізнесом питання захисту АЗС від російських ударів.

Також повідомлялося, що У Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів. Зведення тунелів здійснюється за кошти Спільного оборонного фонду.