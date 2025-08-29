АМКУ оштрафував мережу АЗС за придбання автозаправок без дозволу

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Класік-Форм" на майже один мільйон гривень за порушення у 9 справах про придбання АЗС - їх отримали без належного дозволу регулятора.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Йдеться про придбання:

автозаправних комплексів та нежитлових будівель, що належали ТОВ "Нафта Кепітал Груп";

АЗС із сервісним пунктом і мийкою , що перебувала у власності ТОВ "Амас-Енергія";

автозаправної станції, що належала ТОВ "Філінг Стейшн Менеджмент";

автозаправного комплексу, що належав ТОВ "Інград Нерухомість";

автозаправного комплексу із сервісним пунктом і мийкою , що належав ТОВ "Укркар’єр".

За даними видання ТОВ "Нафта Кепітал Груп" належало групі "Трейд Коммодіті", працювали під брендом SKY, а "Класік-Форм" входить в орбіту мережі АЗС "БРСМ".

"БРСМ-Нафта" у червні 2020 року викупила 17 із 22 АЗС у "Трейд Коммодіті", що працювали під брендом SKY.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України надав дозвіл оператору мережі АЗС UPG орендувати ще 46 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват".