Київська прокуратура викрила "земельну схему" і повернула громаді 25 гектарів

Прокуратура запобігла незаконному заволодінню комунальною земелею на столичній Троєщині площею понад 25 га вартістю понад 417 млн гривень – приватне товариство самочинно звело там будівлі, а потім зареєструвало право власності на них.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За позовом прокуратури упереджено незаконне заволодіння комунальною земельною ділянкою на столичній Троєщині площею понад 25 га вартістю понад 417 млн гривень.

"Йдеться про земельну ділянку по вул. Радосинській в Деснянському районі міста Києва, на якій приватне товариство самочинно звело громадські будівлі, а потім зареєструвало право власності на них", – говориться у повідомленні.

Надалі товариство, не маючи жодних прав на земельну ділянку та дозвільних документів на будівництво на ній нерухомості, передало будівлі громадській організації за договором пожертви.

У цьому договорі приватне товариство та громадська організація передбачили, що вказані споруди знаходяться на земельній ділянці площею понад 25 га.

"Такі дії спрямовані на подальше заволодіння у позаконкурентний спосіб земельною ділянкою вартістю 417 млн грн на підставі начебто законного володіння розміщеним на ній майном", – говориться у повідомленні.

Деснянська окружна прокуратура м. Києва звернулась до суду із позовом про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні вказаною земельною ділянкою.

У суді прокуратура довела, що будівлі, які зареєстровані за товариством, а в подальшому за громадською організацією, є об'єктом самочинного будівництва, оскільки комунальна земельна ділянка для будівництва нікому не надавалась.

Суб'єкти не набули права власності на нерухомість, а правочин щодо її передачі є недійсним.

Суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив, зобов'язав знести самочинно збудовані споруди та повернути земельну ділянку територіальній громаді

Нагадаємо:

У Києві державі повернули два причали на березі Дніпра в Подільському районі загальною вартістю 22,7 млн грн: право власності на ці гідротехнічні споруди виявилося зареєстрованим за підробленими документами.

Раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва хоче скасувати реєстрацію права власності на нежитлові будівлі на Подолі та повернути територіальній громаді столиці земельні ділянки під ними.