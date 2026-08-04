У Києві прокуратура викрила оборудку з землею під парковку

У Києві прокуратура через суд визнала недійсним договір оренди землі вартістю десять мільйонів гривень, на якій облаштували автостоянку. .

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За позовом Деснянської окружної прокуратури міста суд зобов'язав товариство повернути територіальній громаді міста Києва земельну ділянку у Деснянському районі міста Києва площею 0,3 га, звільнивши її від самочинно збудованої будівлі. Також судом визнано недійсним договір оренди цієї земельної ділянки, що незаконно використовувалась для облаштування автостоянки.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,3092 га вартістю 10 млн грн по вул. Мілютенка в Деснянському районі міста Києва.

"Спочатку на цій ділянці самочинно збудували нежитлову будівлю площею всього 9,4 м2 та незаконно зареєстрували право власності на неї. Згодом товариство як власник нерухомості отримало від Київради землю в оренду", – говориться у повідомленні.

Прокуратура наголошує, що реєстрація права власності на нерухомість була спрямована виключно на отримання цієї ділянки в оренду на позаконкурентних умовах для облаштування там автостоянки.

Деснянська окружна прокуратура м. Києва звернулась до суду із позовом про визнання недійсним договору оренди, повернення земельної ділянки шляхом знесення самочинно збудованого об'єкта та припинення права володіння ним. Рішенням Господарського суду міста Києва позов прокуратури задоволено.

Прокуратура довела в суді, що будівля, яка зареєстрована за товариством, є об'єктом самочинного будівництва, тож підлягає знесенню, а договір оренди землі під цією будівлею – визнанню недійсним.

Нагадаємо:

Раніше у Києві поліція викрила керівника приватного товариства, який без дозвільних документів огородив частину земельної ділянки комунальної власності на Подолі та використовував її як автостоянку.